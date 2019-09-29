В Киеве открылась одна из крупнейших выставок о войне на Донбассе (видео)

В экспозицию вошли более 10 тысяч предметов, собранных за все годы войны.

В Киеве открылась одна из крупнейших в Украине выставок о войне на Донбассе.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Проект "Украинский Восток" - это настоящие артефакты, собранные не только музейные работники, но и военными, семьями погибших и журналистами.

В экспозицию вошли более 10 тысяч предметов, собранных за все годы войны. Это и документы, и личные вещи, форма, книги, оружие, показания очевидцев.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Национальном музее истории открылась экспозиция, посвященная примерам подкупа избирателей за весь период независимости. Выставка будет называться "Музей избирательного трэша".