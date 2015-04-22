Боевики к 9 мая хотят пополнить свои ряды лично "амнистированными" преступниками - Лысенко

Боевики пополняют свои ряды за счет преступников и планируют к 9 Мая объявить амнистию для осужденных на оккупированной территории Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Боевики за счет преступников пополняют свои ряды. По оперативной информации, к 9 Мая главари бандформирований «ДНР» планируют объявить амнистию для осужденных, отбывающих наказание на оккупированной территории. Эта акция проводится с целью привлечения новых членов незаконных вооруженных формирований», - подчеркнул Лысенко.