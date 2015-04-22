Синоптик пообещала настоящую весну украинцам уже с завтрашнего дня
Уже в четверг, 23 апреля, температура в Украине существенно повысится и составит +10 +16 градусов, и до +15+17 градусов в западных областях.
Об этом в Facebook сообщает метеоролог Наталья Диденко.
По ее словам, ближайшая ночь еще будет холодной, местами с заморозками, но без осадков. В дальнейшем украинцы ощутят существенное повышение температуры - до +10+16 градусов и до +15+17 градусов на западе.
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“В столице также потеплеет и будет светить солнце. Единственный дискомфорт - ветер будет довольно резкий, порывистый. Но и это пройдет. В дальнейшем уже появятся двадцатки среди температуры”, - сообщает синоптик.
Ну все! Готовьтесь к прыжкам на верхние полки ваших шкафов, куда вы будете забрасывать с завтрашнего дня толстые пальто, к...Posted by Наталья Диденко on 22 Апрель 2015 г.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что с 23 апреля осадки в Украине прекратятся, будет преобладать сухая солнечная погода, лишь в субботу, 25 апреля, на севере и востоке, а 26 апреля на западе и востоке возможны небольшие дожди.