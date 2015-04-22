Синоптик пообещала настоящую весну украинцам уже с завтрашнего дня

Об этом в Facebook сообщает метеоролог Наталья Диденко.

По ее словам, ближайшая ночь еще будет холодной, местами с заморозками, но без осадков. В дальнейшем украинцы ощутят существенное повышение температуры - до +10+16 градусов и до +15+17 градусов на западе.

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“В столице также потеплеет и будет светить солнце. Единственный дискомфорт - ветер будет довольно резкий, порывистый. Но и это пройдет. В дальнейшем уже появятся двадцатки среди температуры”, - сообщает синоптик.

Ну все! Готовьтесь к прыжкам на верхние полки ваших шкафов, куда вы будете забрасывать с завтрашнего дня толстые пальто, к... Posted by Наталья Диденко on 22 Апрель 2015 г.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что с 23 апреля осадки в Украине прекратятся, будет преобладать сухая солнечная погода, лишь в субботу, 25 апреля, на севере и востоке, а 26 апреля на западе и востоке возможны небольшие дожди.