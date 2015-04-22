В МВД прокомментировали "срыв" закупки бастионов из США‏ для защиты Мариуполя

Об этом рассказали в пресс-службе МВД, сообщает "Апостроф".

"Подобная продукция производства Hesco Defensisve Barriers имеет несколько лучшие характеристики, однако существенно дороже. Кроме того, цена значительно возрастает из-за необходимости уплаты НДС, таможенного сбора", - отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что МВД направило в соответствующий комитет Рады запрос о включении указанной продукции в перечень товаров, которые освобождаются от сборов.

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"В случае положительного решения, товар станет конкурентоспособным на украинском рынке, и вопрос о закупке защитных барьеров производства фирмы Hesco будет рассмотрен в порядке, установленном законодательством Украины", - отмечается в сообщении.

В МВД подчеркнули, что в настоящее время никаких договоров, в том числе о намерениях на поставку защитных модулей ни МВД, ни НГУ не заключали.

"Кроме того, первоначальное предложение ООО "Фирма ТММ", которое является представителем американской компании Hesco Defensisve Barriers в Украине, было озвучено исключительно как бесплатная помощь для Украины для защиты наших военнослужащих и мирных жителей от иностранной агрессии", - подчеркивает пресс-служба МВД.

Как сообщал УНИАН, МВД в течение двух месяцев не смогло заключить договор с американским производителем фортификационных сооружений Hesco Bastion Inc, который прислал бастионы для обороны Мариуполя на заказ ведомства.

В течение этого времени 11 контейнеров с 3,6 км бастионов находились в порту, а МВД и Нацгвардия проводили бюрократические процедуры. В результате 20 апреля компания отправила бастионы в Саудовскую Аравию в связи с нарушением сроков.