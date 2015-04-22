В МВД прокомментировали "срыв" закупки бастионов из США для защиты Мариуполя
Министерство внутренних дел Украины объяснило отказ от закупки фортификационных укреплений Hesco из США для обороны Мариуполя высокой стоимостью сделки.
Об этом рассказали в пресс-службе МВД, сообщает "Апостроф".
"Подобная продукция производства Hesco Defensisve Barriers имеет несколько лучшие характеристики, однако существенно дороже. Кроме того, цена значительно возрастает из-за необходимости уплаты НДС, таможенного сбора", - отмечается в сообщении.
При этом подчеркивается, что МВД направило в соответствующий комитет Рады запрос о включении указанной продукции в перечень товаров, которые освобождаются от сборов.
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"В случае положительного решения, товар станет конкурентоспособным на украинском рынке, и вопрос о закупке защитных барьеров производства фирмы Hesco будет рассмотрен в порядке, установленном законодательством Украины", - отмечается в сообщении.
В МВД подчеркнули, что в настоящее время никаких договоров, в том числе о намерениях на поставку защитных модулей ни МВД, ни НГУ не заключали.
"Кроме того, первоначальное предложение ООО "Фирма ТММ", которое является представителем американской компании Hesco Defensisve Barriers в Украине, было озвучено исключительно как бесплатная помощь для Украины для защиты наших военнослужащих и мирных жителей от иностранной агрессии", - подчеркивает пресс-служба МВД.
Как сообщал УНИАН, МВД в течение двух месяцев не смогло заключить договор с американским производителем фортификационных сооружений Hesco Bastion Inc, который прислал бастионы для обороны Мариуполя на заказ ведомства.
В течение этого времени 11 контейнеров с 3,6 км бастионов находились в порту, а МВД и Нацгвардия проводили бюрократические процедуры. В результате 20 апреля компания отправила бастионы в Саудовскую Аравию в связи с нарушением сроков.