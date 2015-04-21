Яценюк: Милиция должна иметь доступ к гражданской сети видеонаблюдения

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступает за предоставление милиции доступа к гражданской сети видеонаблюдения.

Об этом он заявил сегодня на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в формате селекторного совещания с руководителями ОГА.

В частности, как отметил Яценюк, правоохранительные органы должны иметь доступ к гражданской сети видеонаблюдения, в том числе и в магазинах, и на улицах».

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«Сеть видеонаблюдения являются одним из дополнительных элементов обеспечения безопасности граждан, работы по предупреждению преступлений», - сказал он.

По словам премьера, если для этого необходимо принимать соответствующий закон, то правительство обратится к парламенту.

Яценюк также обратился к гражданам с просьбой, с пониманием отнестись к усилению мер безопасности в преддверии майских праздников.

«Возможно, где-то надо подождать, показать документы. Но это меры безопасности. Это обязательная программа. Речь идет о том, что мы воюем с государством, которое спланировало десятки террористических атак, и мы должны сделать все для того, чтобы их избежать», - сказал он.