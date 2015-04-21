В Харькове на улицах установили около 700 камер видеонаблюдения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом во время селекторного совещания Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям сказал глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин.

Райнин подчеркнул, что на данный момент специалисты в регионе также завершают разработку проекта «Безопасная область».

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«Расширяется сеть подвижных патрулей, привлечения представителей общественности к совместной работе по физической охране общественного порядка и общественной безопасности. Возле наиболее важных объектов используется бронетехника. Всего в патрулировании участвует 2033 сотрудника милиции», - сказал он, отметив, что в области определены 115 объектов, безопасность которых требует особого внимания.

«Особое внимание будет уделено автомашинам частных предприятий в системе такси», - добавил Райнин.

Как сообщал УНИАН, видеокамеры наблюдения в городе начали устанавливать в рамках программы «Безопасный город Харьков», разработанной в конце 2014 года в связи со сложной общественно-политической ситуацией в стране и возможными террористическими актами.

Ранее УНИАН сообщал, что на улицах Харькова установлено 107 камер видеонаблюдения.