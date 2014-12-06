Президент передал армии более 100 единиц боевой техники

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии передачи Вооруженным Силам Украины более 100 единиц боевой техники.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония прошла на военном аэродроме в Чугуеве Харьковской области.

В частности, военным переданы танки Т-64, Т-62, “Булат”, бронетранспортеры 4Е “Буцефал”, 3Е-1У, самоходные артиллерийские установки, грузовики “КрАЗ”, вертолеты Ми-8 и Ми-2.

Кроме того, Порошенко наградил военных государственными наградами по случаю Дня ВСУ. Он поздравил их от имени украинского народа и выразил благодарность за ратный подвиг в зоне АТО.

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Президент отметил, что для возрождения ВСУ, которые методически уничтожались более 20 лет, понадобился “лишь год экстренной перестройки”.

Порошенко отметил, что после этого украинская армия оказалась способной противостоять и остановить продвижение вглубь страны крупнейшей военной силе на континенте.

Президент подчеркнул, что в Донецкой и Луганской областях военные защищают не только украинский Донбасс, “но каждый уголок украинской земли”.

“Чтобы противник не продвигался дальше, его нужно остановить здесь, на востоке”, - подчеркнул Порошенко.

Он выразил убеждение, что события на Донбассе для украинцев являются Отечественной войной.

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Порошенко также отметил необходимость технического переоснащения армии. По его словам, Украина сейчас ведет переговоры с иностранными партнерами о закупке техники, которую невозможно изготовить в Украине.