Минобороны не планирует сокращать состав ВСУ

Министр обороны отметил важность направления ресурсов "туда, куда нам нужно".

Министерство обороны Украины не планирует сокращать состав Вооруженных сил страны.

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Загороднюк в интервью Радіо Свобода, передает Крым.Реалии.

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«Мы не планируем сокращать состав ВСУ. Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь, на наращивание боевых частей. И этот вопрос можно решать только системно. Потому что будет конкретная стратегия, будет корректный план обороны, о котором мы сейчас говорим», – рассказал Загороднюк.

Он добавил, что нужно понять, «какая нам нужна численность, где и в какой структуре».

«Мы скажем, что вот это – наша угроза, вот это – наш план обороны, здесь – нам нужно столько людей, здесь – нам нужны такие бригады, тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, куда оно будет направлено, каким образом это будет структурировано», – отметил Загороднюк.