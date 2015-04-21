Депутаты освободили от мобилизации родителей детей-инвалидов
11:52, 21 апреля 2015Общество
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Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений к статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (относительно усиления защиты прав детей-инвалидов; № 2011).
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 282 народных депутата из 336 зарегистрированных в сессионном зале.
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Законом в ст. 23 "Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации" устанавливается, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные (женщины и мужчины), на содержании которых находится ребенок-инвалид подгруппы А в возрасте до 18 лет.
Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.
Как сообщал УНИАН, 20 апреля Генштаб заявил о старте подготовки к пятой волне мобилизации.
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