Изнасилование в BlaBlaCar: подозреваемый россиянин устраивал оргии в церкви, совершил серию «секс-туров» в Украину, неоднократно попадался патрульным пьяным за рулем, но полицию так и не заинтересовал

В начале сентября жительница Черкасс Ольга рассказала о том, что ее изнасиловали во время поездки из Одессы в Черкассы. Она опубликовала переписку со своим парнем, в которой детально рассказывала о том, что происходило в тот вечер, о странном поведении водителя, который ее вез, опоил наркотиками, о том, как стала его жертвой.

Ее рассказ активно обсуждали в соцсетях, многие поначалу не поверили девушке. Дескать, почему не вышла из автомобиля с таким неадекватным водителем? Почему не сбежала?

Затем историю стали комментировать люди, знакомые с насильником – и выяснилось, что Ольга – не первая жертва злодея. Кроме насилия к женщинам, Александр Андриенко (как оказалось, житель России), регулярно ездил за рулем пьяным, устраивал дебоши в селе, где финансировал строительство храма и, похоже, сам чувствовал себя Богом. По крайней мере, все злодеяния русского маньяка всегда сходили ему с рук.

«Уже третью неделю мне снится один кошмар. Я опять еду с ним. Каждый раз сон заканчивается по-разному, но хорошей развязки еще не было. В первый день я плакала и не могла остановится. Смутно помню, как увезли на скорой, выписали успокоительные. Лекарства помогают, но я не хочу пить их всю оставшуюся жизнь. Не чувствую себя в безопасности. Не вижу никаких сдвигов в расследовании», - рассказывает пассажирка злосчастного BlaBlaCar Ольга.

УНИАН поездил по Черкасщине, собирая факты о преступнике.

«У него две проблемы: алкоголь и женщины»

Судя по порталу «Судова влада», Андриенко в этом году уже дважды попадался полиции за рулем в нетрезвом виде: весной и в начале сентября. До лишения прав дело не дошло, но автомобиль оказался на штрафплощадке.

Черкасский портал 18000.com.ua пишет, что «SubaruForester» был обыскан. Выявлены: 36 презервативов, мужские трусы, интимный гель, таблетки без упаковки. При этом, в соцсетях жители Черкасской области Александра обвиняют в регулярных «секс-турах», пишут: «Споить девушку, подсыпать ей порошок или таблетки, а дальше изнасиловать – его метод».

Но суд отказался арестовывать найденное в машине. Официально подозрения в изнасиловании – даже сейчас, когда об этом написали все украинские СМИ – Андриенко не выдвигались, полиция все «ждет результатов экспертиз». Тем временем, Александру ничто не помешало выехать из страны, скорее всего, он уже во Владивостоке.

В селе Ковтуны Черкасской области рассказывают, что у них несколько лет жила, а теперь похоронена мать 51-летнего Александра Андриенко. В свое время он профинансировал в Ковтунах строительство небольшого храма. Правда, как рассказывают ковтунчане, храм этот Андриенко «использовал» своеобразно – часто привозил двух-трех девушек легкого поведения и развлекался с ними в церкви (еще во время строительства он сделал себе дубликат ключей).

Говорят, он бывший афганец, занимается бизнесом и постоянно живет в России, во Владивостоке. Как правило, наведывается в Украину раз в год – на Пасху. Но в этом году приехал еще и осенью.

«Весной вел себя прилично, купил всем детям мороженое, а в этот раз такое устроил! Обычно он на машине приезжает из Золотоноши (от этого райцентра Черкасской области до села – 15 км), а в этот раз пришел пешком с посохом. Всех вытолкал из церкви. А кто у нас на службу ходит? Бабушки. Потом кричал нашему священнику: «Снимай рясу, драться будем». Говорил, что он «Антихрист», что «пробил час». Кончилось тем, что сгреб в охапку свечи и убежал», - рассказывали нам селяне.

По их словам, из храма он отправился в магазин, хотел купить черную одежду, предлагал продавщице пойти с ним в поле, молится солнцу.

«Полицию я не вызывал, для этого надо было получить благословение священноначалия», - признается местный священник отец Вячеслав и добавляет, что Александр, хоть и построил стены храма, но ни разу в нем не причащался.

Еще нам рассказывали, как на одну службу Андриенко приехал с девушкой и прямо в церкви похлопывал ее по ягодицам, зачем-то обращаясь к батюшке: «Посмотри, какая у меня невеста».

«У него две проблемы: алкоголь и женщины. В Золотоноше он постоянно приводил в квартиру разных девушек», - говорят в селе. Об этом же пишут и в соцсетях.

Историю с изнасилованием Ольги активно обсуждали в Facebook. Один из комментариев, в частности, был таким: «Знаю этого сепаратиста-насильника. Когда выпьет лишнего (это было постоянно) кричит: «Путин мой Бог. Мы, россияне, скоро придем, и вы, украинцы, нам ноги целовать будете». Как я понимаю – это не первая и не последняя его жертва. Споить девушку, подсыпать ей порошок или таблетки, а дальше изнасиловать – его методы. После таких «половых промыслов» есть дети. Но девушкам стыдно или страшно говорить правду. Мне – так точно». Вскоре после публикации, женщина (вероятно, еще одна жертва насильника) удалила это сообщение, оно осталось только в скриншотах.

Помимо этого, в Фейсбуке откликнулись несколько девушек, которые сталкивались с домогательствами Александра Андриенко в этом году, одна из них написала: «Я и мои близкие можем дать показания. Он грязно приставал к моей сестре». Но это все, увы, никак не повлияло на полицию и ход дела.

«Я думала, что это – ритуал, что он меня просто убьет»

Та самая жертва Андриенко, пассажирка злополучного BlaBlaCar Ольга рассказала УНИАН об ужасах кошмарного вчера и последующих недель.

«По ночам мне снится только эта поездка, все вокруг нее. Развязки разные, но хорошей не было ни разу. Я просыпаюсь два-три раза за ночь, потом долго не могу сомкнуть глаз. Я боялась выходить из дома. Когда, наконец, зашла в магазин, начался приступ паники. Стою у кассы, меня трясет, я не понимаю, что мне говорят. Мне казалось, что он опять рядом. В первые дни я не могла ничего есть, плакала и не могла остановится. Был день, когда я потеряла сознание. Смутно помню, как увезли на скорой, выписали успокоительные. Лекарства помогают, но я не хочу пить их всю оставшуюся жизнь», - рассказывает Ольга.

Она говорит, что читала все комментарии с обвинениями в ее адрес: «она так с ним расплатилась», «сама во всем виновата» и т.д..

«В чем я виновата? В том, что не было билетов на автобус и я поехала на BlaBlaCar? Да, водитель с самого начала показался странным. Он был в домашних тапочках, по дороге несколько раз переодевался. Вышел из машины, сменил джинсы на шорты, потом надел народный костюм. Говорил, что будет в нем на свадьбе, и я тоже там должны быть. Но я за свою жизнь видела много необычных людей, – рассказывает Ольга. – Да, в самом начале поездки, я увидела у него нож в «кармане» двери. Но я себя успокоила тем, что водители часто возят оружие для самообороны. И он же не сразу начал говорить о себе: «Мессия» и «Чистильщик земли».

Девушка рассказывает о том, что Александр в самом начале поездки попросил оплату. Взял у нее 500 гривен, хотя договаривались о меньшей сумме. Больше наличных не было, а стоять на трассе без денег и ловить попутку казалось плохой идеей. Когда до Черкасс оставалось 100 километров, водитель свернул с трассы в этнографический музей-заповедник «Село Моринцы».

Оля рассказывает, что насильник при ней созванивался с неким «гончаром Костей», обсуждал покупку сувениров. То, что надо будет делать крюк, девушку возмутило, но история с «гончаром» выглядела вполне правдоподобной – в Моринцы часто ездят туристы. Перед поворотом в лес Александр остановился на заправке, купил ей кофе.

«Вкус показался странным. Он сказал, что там топпинги, их там правда было много. Но что надо было добавить, чтобы была горечь? Грейпфрут в кофе? После этого «кофе» меня начало клонить в сон, хотя я никогда не сплю в транспорте, из-за этого не езжу поездом», - рассказывает Ольга.

Гончара в музее-заповеднике не оказалась. Александр предложил подождать.

«Принес мне бутылку пива, оно пенилось несколько минут, это выглядело странно. Я только сделала вид, что пью, вылила его», - рассказывает Ольга.

Водитель же достал бутылку водки, выпил и заснул. Перед этим рассказал, что в детстве стал «избранным».

«Он абсолютно серьезно говорил: «В 3 с половиной года мне приснился сон, и я понял, что родился. Ты же меня понимаешь?» - Что мне ему нужно было отвечать? – вспоминает Ольга. – Когда он уснул, я попыталась уйти, но прошла только минут 10 по тропинке. Уже стемнело. Связи не было, заряд аккумулятора в телефоне заканчивался. Я ничего не видела без фонарика, была в легкой одежде, боялась заблудится. Я вернулась».

Вскоре водитель проснулся и набросился на девушку.

«Я смотрела фильмы с такими сценами и думала: «Как бы я повела себя в такой ситуации?» Была уверена, что буду защищаться до последнего. Но когда ты одна перед мужиком у которого нож, который рассказывал тебе, что служил в Афгане… После слов о том, что он «Чистильщик», я думала, что это – ритуал, что он меня просто убьет, – признается девушка. – Мне пишут: «Надо было на камеру снимать. Были бы доказательства». Каким образом? Я не могла дотянутся до телефона, и не начала бы снимать такое. Мне было нереально страшно. В дороге он мне рассказывал про знакомых кумовей-бандитов, и я не знаю, врал он или нет. У меня в квартире теперь у двери нож и бита, но я не знаю, помогут ли они мне. Не чувствую себя в безопасности и не вижу никаких сдвигов в расследовании».

«Со следователем у меня тотальный дисконект»

На следующее утро девушка пошла в полицию. Рассказывает, что принесла с собой одежду, в которой была в ту ночь. Но ее, почему-то, не сразу забрали для исследований. Также, у нее не взяли на анализы кровь.

«Со следователем у меня тотальный дисконект. Слышала от него: «Я не знаю», «Я на дежурстве», «Меня нет», а не ответы на свои вопросы, - рассказывает девушка. - Что интересно, нам на прошлой неделе назначают дату перекрестного допроса, а на следующий день у того водителя меняется номер телефона. У меня высветилось, что он поменял мобильного оператора на российского. Сказала об этом в полиции, в ответ: «Может, он просто карточку поменял».

Корреспонденты УНИАН попытались связаться с водителем. Действительно, его украинский номер не активен.

В открытых источниках легко установить, что человек с такими же ФИО зарегистрирован как предприниматель в Приморском крае Российской Федерации (в Украине, в селе Ковтуны нам говорили, что у него там пилорама и какой-то другой бизнес).

Как минимум странно в этих обстоятельствах выглядит заявление спикера полиции Черкасской области Дмитрия Грищенко о том, что «нет информации, что потенциальный подозреваемый может сбежать из Украины». Ранее Грищенко заявил журналистам, что полиция «держит с Андриенко контакт».

В свете новых обстоятельств в комментарии УНАИН Грищенко уточнил, что следователь «не обязан держать контакт каждый день». И добавил, что, поскольку свидетелей не было, то для вручения подозрения и избрания подозреваемому меры пресечения, нужны доказательства его причастности к преступлению. Последние-де могут появиться по результатам ряда экспертиз. Даже примерные сроки завершения которых, впрочем, не называются.

«Он говорил Оле, что у него связи в полиции, и мне кажется, что коррупция действительно есть. Ему будто помогают замести следы и спокойно уехать. Он приезжал к нам в «секс-туры», и, чувствуя безнаказанность, приедет еще», - размышляет о странной пассивности копов активист из Черкасс Владимир.

Влад Абрамов