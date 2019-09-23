Масштабное ДТП под Одессой: чиновники хотят расширить дорогу
В Одесской области установят отбойник и расширят дорогу, на которой произошло столкновение маршрутки с автоцистерной. В результате чего погибли 9 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, данный вопрос обсуждался сегодня во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, прошедшем под председательством и. о. главы Одесской ОГА Светланы Шаталовой.
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По словам начальника Службы автомобильных дорог Одесской области Олега Вариводы, есть несколько вариантов того, как обезопасить 13-й километр автодороги Н-33, где произошло ДТП.
При этом чиновник подчеркнул, что состояние дорожного покрытия на этом участке не является причиной аварии. Он признал, что дорога пребывает в неудовлетворительном состоянии, но конкретные проблемные участки далеки от места столкновения.
«Хочу подчеркнуть, что состояние дорожного покрытия на этом участке не является причиной выезда фуры на встречную полосу. Там три полосы: две – на подъем – в сторону Одессы, и одна – в сторону города Овидиополь. Ширина полос достаточная – соответствует нормативам», - заявил Варивода.
По его словам, здесь присутствуют все дорожные знаки, имеется дорожная разметка и пр.
Варивода считает, что, если бы водители соблюдали правила дорожного движения, аварии не произошло бы.
По его словам, облавтодор может предложить два варианта решения проблемы. Один – комплексная реконструкция с расширением, но это займет много времени и требует больших финансовых затрат. Другой – заключается в том, чтобы установить отбойник, разделив полосы встречного направления. Однако сейчас это сделать невозможно, так как тогда придется пожертвовать одной полосой «на подъем».
«Но это создаст еще большие проблемы с движением транспорта, потому что по этой дороге ежесуточно перемещаются порядка 25 тыс. автомобилей. А сейчас в связи с перекрытием на ремонт понтонной переправы – 35 тыс.», - сказал Варивода.
Он предложил другой вариант – установить разделительное заграждение и расширить дорогу за счет обочины. Но для этого необходимы соответствующие отводы земли.
Шаталова поручила представителям соответствующих ведомств и организаций до конца недели разработать соответствующую «дорожную карту» для того, чтобы в кратчайшие сроки осуществить необходимые работы.
Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек, в том числе – несовершеннолетний, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии.
Водитель грузовика задержан. Сегодня в Одесской области объявлен траур.