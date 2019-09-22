Сенцов принял участие в писательском марафоне в поддержку заложников Кремля - СМИ

Участники мероприятия читали письма тех, кто сейчас находится за решеткой, а также их родных.

Бывший политзаключенный Олег Сенцов принял участие в писательском марафоне в поддержку украинских узников Кремля "Письма из-за решетки".

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Как сообщает "Радио Свобода", мероприятие состоялось сегодня во Львове возле памятника Ивану Франко.

"Спасибо всем львовянам, украинцам и жителям разных стран, которые поддерживали меня и всех украинских политзаключенных. У меня сейчас очень много работы. Но самое главное - это борьба за других наших пленных, находящихся за решеткой в Крыму, России и на Донбассе. Один человек не может сделать ничего, но все вместе мы можем сделать очень много. Я надеюсь, что мы все сможем вернуть наших ребят домой", - подчеркнул во время открытия марафона Сенцов.

Правозащитник, диссидент Мирослав Маринович зачитал письмо Николая Семены, который ровно 2 года назад, 22 сентября, был осужден в Крыму, и сейчас находится под домашним арестом, ему запрещено публично высказываться.

Также участники писательского марафона зачитали письма активистов Ремзи Бекирова, Сервера Мустафаева, Руслана Сулейманова, Станислава Асеева, а также родных политзаключенных.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 11 политзаключенных - Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов и 24 украинских военнопленных моряка.

В тот же день уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном ею Крыму.

По данным Службы безопасности Украины, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе удерживают 227 украинцев.