Сенцов принял участие в акции в поддержку украинских политзаключенных в РФ

Режиссер присоединился к марафону во время Книжного форума во Львове.

Во Львове в рамках 26-го Форума издателей состоялся писательский марафон в поддержку удерживаемых в России украинских граждан.

Об этом сообщает hromadske.

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К акции присоединился освобожденный украинский политзаключенный Олег Сенцов. Кроме него, в марафоне приняли участие Мирослав Маринович, Ольга Герасимьюк, Андрей Курков, Галина Крук, Вахтанг Кебуладзе, Римма Зюбина и Александра Матвийчук. Они, в частности, зачитали письма, политзаключенных, находящихся за решеткой, а также их родственников.

"Мне очень приятно находиться во Львове. Спасибо львовянам за поддержку. Благодаря вашему труду, мы на свободе. У меня много дел, но самое главное - борьба за других пленных, находящихся за решеткой", - сказал Сенцов.

Позже во Львовской национальной филармонии началась первая презентация нового сборника Олега Сенцова "Маркетер". Книга является второй частью автобиографической трилогии автора. Ее он написал в заключении.

Как сообщал УНИАН, освобожденный украинский политзаключенный Олег Сенцов рассказал, что давал показания о пытках в российском плену для Гаагского трибунала.