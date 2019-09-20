Суд арестовал подозреваемого в убийстве трех коллег-автозаправщиков в Николаеве

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Ленинский районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога подозреваемому в тройном убийстве работников автозаправочной станции.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, соответствующее решение суд принял сегодня, 20 сентября.

«Ленинский районный суд Николаева избрал задержанному за убийство трех человек 48-летнему николаевцу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября на АЗС в Николаеве обнаружили тела трех работников с огнестрельными ранениями.

Через несколько часов полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался коллега погибших. Известно, что мужчина в течение последних 12 лет работал на АЗС, и совершил преступление из-за личных неприязненных отношений с погибшими коллегами, денежные средства с заправочной станции похищены не были. Также во время задержания у подозреваемого обнаружили большое количество оружия и боеприпасов.

19 сентября следователи полиции сообщили задержанному о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины. За содеянное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.