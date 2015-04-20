Во Львове начался набор сотрудников в новую патрульную службу

Сегодня начался набор граждан на обучение в новую патрульную службу городов Львова и Одессы.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, конкурсный набор продлится до 13 мая 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел начало создание новой патрульной службы вместо ГАИ. Набор претендентов на службу в патрульную полицию Киева начался 19 января и продолжался до 6 февраля 2015 г. Для патрульной службы в Киеве планируется набрать около 2 тысяч сотрудников, которые будут получать зарплату в среднем 6-8 тыс. грн.

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Справка УНИАН. Реформа МВД Украины рассчитана на два года, она будет проходить в 2015-2016 годах. В этот период будет принята новая законодательная база, которая регламентирует деятельность министерства. Также будут проведены функциональные и институциональные преобразования МВД. На реализацию поставленных целей будет использовано несколько каналов финансирования. Значительная часть средств будет выделена из бюджета страны, также планируется подключить иностранные инвестиции и поиск технологической помощи, которую предоставят западные государства.