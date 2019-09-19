"Подрывнику" моста Метро в Киеве грозит пожизненное заключение (видео)

18 сентября мужчина остановил автомобиль посреди моста, вышел и сказал, что взорвет переправу через Днепр и правительственные учреждения.

Пожизненное заключение грозит злоумышленнику, который угрожал взорвать столичный мост Метро.

Его задержали вечером и доставили в участок. Это 42-летний Алексей Белько, уроженец Крыма, сейчас живет в столице, говорится в сюжете ТСН.

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Как спецназовец он принимал участие в боевых действиях на Востоке страны - Министерство ветеранов уже гарантировало ему поддержку.

Алексей 18 сентября остановил автомобиль посреди моста, вышел и сказал, что взорвет переправу через Днепр и правительственные учреждения.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября около 17.00 стало известно, что в Киеве на мосту «Метро» через Днепр неизвестный угрожал оружием и высказывал намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики проводили спецоперацию с привлечением БТР-ов, полицейских катеров и дронов.

Полиция квалифицировала угрозы неизвестного с оружием взорвать в столице мост «Метро» как подготовку к теракту.