Движение на красной ветке метро в Киеве восстановят за час-полтора - Кличко

Мэр Киева поблагодарил правоохранителей за успешную спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины, который угрожал взорвать мост Метро.

Движение на красной ветке метрополитена в Киеве, которое было ограничено из-за угроз террориста взорвать мост Метро, восстановят за час-полтора.

Как информирует пресс-служба мэра столицы, об этом журналистам сказал Киевский городской глава Виталий Кличко.

Читайте также"Подрывник" на мосту в Киеве требовал "остановить капитуляцию на Донбассе" – СМИ

«Я благодарю правоохранителей, Национальную полицию, которые успешно ликвидировали террористическую угрозу в столице. Ситуация была очень серьезной. Спецподразделение «Корд» Национальной полиции сработало профессионально», - сказал Кличко в комментарии с места события.

Мэр отметил, что за час-полтора движение на красной ветке метро, которое было ограничено, восстановят, а движение автотранспорта по Набережному шоссе и прилегающим улицам, где были пробки из-за проведения спецоперации, нормализуется.

Как сообщал УНИАН, около 17.00 стало известно, что в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожал оружием и высказывал намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики проводили спецоперацию с привлечением БТРов, полицейских катеров и дронов.

Впоследствии Главное управление Нацполиции в г. Киеве сообщило, что мужчину задержали.