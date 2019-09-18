Треть россиян выступает за ограничение или запрет на приезд украинцев в РФ – опрос

Соцопрос Левада-Центра было посвящен мониторингу ксенофобских настроений в России.

Три четверти россиян хотят ограничить приток трудовых мигрантов, треть выступают за ограничение или запрет приезда украинцев в РФ.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Левада-Центра, результатами которого располагает УНИАН.

Опрос был посвящен мониторингу ксенофобских настроений в России.

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Авторы исследования отмечают, что «мигрантская» тема возвращается в публичную повестку и во внимание населения.

Так, связанные с межнациональной и мигрантской тематикой ответы на вопросы о проблемах, которые наиболее тревожат жителей России, стали выбираться чаще, чем год назад.

Если в период 2015–2017 годов их выбирали (суммарно) около 17-18%, то в 2019 году – 23% респондентов.

Кроме того, в прошлом году был зафиксирован слом тенденции на рост благожелательного отношения к этническим и мигрантским меньшинствам, который отмечался после оккупации Россией Крыма. Доля респондентов, выступающих за ограничение трудовой миграции, выросла: на 5 п.п. от 2018-го к 2019 году и на 14 п.п. от 2017-го к 2019 году.

Наиболее заметное (двукратное) снижение поддержки - у мнения «мне все равно», то есть респонденты, которые два года назад были настроены скорее нейтрально к миграции и мигрантам, сейчас стали присоединяться к доле «противников» или «сторонников» (число затруднившихся с ответом осталось без существенных изменений).

На вопрос, какой политики должно придерживаться правительство РФ относительно трудовых мигрантов, 72% ответили: «ограничивать приток трудовых мигрантов», 9% - «способствовать притоку трудовых мигрантов», 15% - «мне все равно», 4% затруднились ответить.

В то же время, на вопрос, насколько близко респонденты готовы видеть украинцев, 11% указали: «готов(а) видеть их среди членов семьи», 8% - «готов(а) видеть их среди близких друзей», 10% - «готов(а) видеть их среди соседей», 5% - «готов(а) видеть их среди коллег по работе», 28% - «готов(а) видеть их среди жителей России».

При этом 19% указали, что «пускал(а) бы украинцев в Россию только временно», 16% - «не пускал(а) бы их в Россию». 4% затруднились с ответом.

Общероссийское репрезентативное исследование населения РФ в возрасте от 18 лет и старше (1 тыс. 608 человек) проводилось методом личного интервью 22-28 августа.