В "Борисполе" задержали 24-летнего китайца с янтарем на 2 миллиона гривень (фото)
18:25, 19 апреля 2015Общество
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У гражданина Китая был обнаружен янтарь разного размера общим весом более 14 килограммов.
Китаец пытался вывезти из Украины более 14 кг янтаря / Пресс-служба ГПСУ
В столичном аэропорту ”Борисполь” задержан гражданин Китая, который пытался контрабандно вывезти более 14 килограммов янтаря.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ Государственной пограничной службы Украины, во время оформления одного из пассажиров рейса ”Киев-Шереметьево” произошло срабатывание базы данных на проведение углубленного досмотра.
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При проверке багажа у 24-летнего гражданина Китая был обнаружен янтарь разного размера общим весом более 14 килограммов. Обнаруженные камни, по предварительной стоимости более 2 млн грн, переданы представителям фискальной службы.
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