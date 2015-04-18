СБУ и милиция Харькова с 20 апреля переходят на усиленный режим работы

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины и милиции переходят на усиленный режим работы с 20 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом во время совещания по вопросам подготовки к празднованию 70-летия Победы над нацизмом в Европе, Дня памяти и примирения и Дня Победы сказал начальник Управления СБУ в Харьковской области Александр Пивовар.

«Управление СБУ в Харьковской области начало работу еще накануне пасхальных праздников. Вы слышали, что идет спецоперация, обезврежены 13 человек с огромным арсеналом оружия, все это готовилось к майским праздникам. С 20 апреля СБУ переходит на усиленный режим работы, количество работающих в области оперативных групп увеличится», - подчеркнул Пивовар.

Читайте такжеМилиция в Харькове открыла дело по факту сноса двух памятников ЛенинуВ свою очередь, начальник ГУ МВД Украины в Харьковской области Анатолий Дмитриев отметил, что милиция также будет работать в усиленном режиме. «Сейчас мы рассматриваем вопрос о привлечении в праздничные дни дополнительного личного состава из других регионов, в частности, из центральной и западной Украины. Кроме того, вернутся и спецподразделения милиции, которые сейчас находятся в зоне антитеррористической операции», - сказал Дмитриев.