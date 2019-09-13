"Суд" оккупантов на 7 октября перенес заседание по делу Бекирова

Адвокат Ислям Велиляев также сообщил, что должен сообщить так называемому «суду» в Симферополе сможет ли Эдем Бекиров явиться на заседание и участвовать в процессе.

Подконтрольный Кремлю так называемый «Центральный районный суд Симферополя» на 7 октября перенес заседание по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова в связи с его лечением.

Об этом в комментарии общественному объединению "Крымская солидарность" сообщил адвокат Ислям Велиляев.

"Мною был представлен ответ с клинической больницы Феофания г.Киева, где в настоящий момент находится Бекиров. «Суд» удовлетворил поданное мною ходатайство, перенес заседание на 7 октября в 9.30", - сказал Велиляев.

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По его словам, из-за того, что сроки реабилитации Бекирова не установлены, сторона защиты обязуется осведомить "суд" о том, сможет ли Бекиров явиться на заседание и участвовать в процессе лично.

"Процесс продолжается, судебное следствие не закончилось", - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвинили в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, данные во время следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился тогда, когда якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".

27 августа так называемый "Центральный райсуд Симферополя" изменил меру пресечения Бекирову - отпустил из СИЗО под обязательство явки в суд.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами Бекиров вернулся в Украину.

10 сентября в Киеве Бекирову сделали операцию на сердце.