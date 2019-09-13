День города в Днепре: у Филатова рассказали, где перекроют движение

Праздновать День города жители Днепра будут три дня.

В Днепре готовятся к празднованию Дня города, который в этом году припадает на 14 сентября. Праздничные мероприятия по этому случаю запланированы начиная уже с сегодняшнего дня и продлятся все выходные. В связи с этим на некоторых улицах города будет перекрыто движение.

Читайте такжеВ Днепре, где перекрыли центральный мост, мужчина запустил водное такси (видео)Как сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета, с 15:00 13 сентября до 4:00 15 сентября закроют проезд для транспорта по ул. Набережной Заводской (от д. №72 до ул. Панаса Мирного).

14 сентября движение транспорта будет запрещено по следующим улицам:

- с 6:00 до 14:00 по пр. Дмитрия Яворницкого, от ул. Владимира Вернадского до ул. Андрея Фабра (в обоих направлениях).

- с 6:00 до 14:00 по ул. Воскресенской, от пр. Дмитрия Яворницкого до ул. Сичеславского Набережной.

- с 6:00 до 14:00 по ул. Сичеславского Набережной, от ул. Воскресенской до Мерефо-Херсонского моста.

- с 14:00 до 22:00 по пр. Дмитрия Яворницкого, от ул. Короленко до ул. Михаила Грушевского (в обоих направлениях).

- с 14:00 до 20:00 по ул. Воскресенской, от пр. Дмитрия Яворницкого до ул. Князя Владимира Великого.

- с 14:00 до 23:00 по ул. Сичеславского Набережной, от Государственного цирка до Мерефо-Херсонского моста.

В то же время с 20:00 13 сентября до 12:00 16 сентября на пл. Героев Майдана и с 6:00 до 20:00 14 сентября по ул. Воскресенской не будут работать площадки для парковки.

Как ранее сообщал УНИАН, ко Дню города на отремонтированном мосту в Днепре установили железный трон из арматуры.