В Киеве начинается осенний призыв на срочную службу

Для руководства и контроля за деятельностью районных призывных комиссий создана Киевская городская призывная комиссия.

В Киеве начинается осенний призыв на срочную военную службу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, для руководства и контроля за деятельностью районных призывных комиссий создана Киевская городская призывная комиссия по проведению очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре - декабре 2019 года.

Распоряжением КГГА № 1614 также утвержден состав этой комиссии, которую возглавил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

«Председателям районных государственных администраций поручено, в частности, создать районные призывные комиссии, направить для работы в районные военные комиссариаты на период подготовки и весь срок проведения призыва технических работников и операторов персональных вычислительных машин (машинисток), обеспечить комиссариаты автомобильным транспортом», - говорится в сообщении.

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Также поручено укомплектовать районные лекарственные комиссии врачами-специалистами и обеспечить их медикаментами, медицинским инструментарием и санитарно-хозяйственным имуществом, довести до руководителей предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений независимо от подчинения и форм собственности, что они обеспечивают своевременное прибытие граждан призывного возраста в призывные участки по требованию военных комиссариатов.

Кроме того, Департамент здравоохранения должен обеспечить: работу военно-врачебной комиссии Киевского городского военного комиссариата с сентября по 17 января 2020 года для контрольного медицинского осмотра призывников, призванных на срочную военную службу, с проведением обязательного перечня обследований; военно-врачебные комиссии районных военных комиссариатов - врачами-психиатрами и врачами-дерматологами; городскую врачебную комиссию - медикаментами, медицинским инструментарием и санитарно-хозяйственным имуществом; обследование призывников в учреждениях здравоохранения вне очереди, бесплатно и в полном объеме под личную ответственность руководителей учреждений здравоохранения.

Также в каждом районе столицы определят медицинские учреждения для проведения призывникам обязательных лабораторных исследований, инструментальных обследований и других обследований по направлению районных в городе Киеве военных комиссариатов.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил о том, что в ближайшие годы в Украине сохранится смешанная система комплектации армии.