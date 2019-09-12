Освобожденным узникам Кремля выдадут новые ID паспорта

Для удобства и оперативности процесса ГМС организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где украинцы проходят лечение.

Освобожденные в рамках обмена 7 сентября украинские военные моряки и политзаключенные, которые потеряли свои документы из-за плена или заключения, смогут оперативно оформить новые ID паспорта.

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Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Сегодня начали реализацию совместной инициативы с руководством Государственной миграционной службы Украины по оформлению ID паспортов. Новые документы получат освобожденные 7 сентября военные моряки и политзаключенные, которые потеряли их во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории РФ или если есть потребность в их обновлении», – отметила она.

По словам Денисовой, для удобства и оперативности процесса ДМС организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где украинцы проходят лечение.

Ранее сообщалось, что на стационарном лечении в клинической больнице "Феофания" находятся восемь освобожденных политзаключенных.