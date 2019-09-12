Дочь Цемаха сообщила, что возвращается с отцом "домой"

В записи не уточняется, куда именно дочь и отец направляются домой.

Дочь боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха, подозреваемого в деле о крушении малазийского лайнера MH17 над Донбассом, сообщила, что возвращается с отцом "домой".

Об этом пишут Новости Донбасса.

Пост в сети "Вконтакте" она подписала: "Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного легче. Ура, дорогие мои. Едем домой!".

В записи не уточняется, куда именно дочь и отец направляются домой. Согласно информации СМИ, в конце июня Цемаха задержали дома в подконтрольном группировке "ДНР" городе Снежное, где также жила его дочь.

До сообщения о встрече с отцом Цемах опубликовала фото автобуса "Донецк-Москва" и пост, в котором называет Москву "великим стольным градом нашей большой родины".

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Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств, среди них - и бывший зенитчик «ДНР» Цемах.

СБУ задержала Цемаха в конце июня в городе Снежном на временно оккупированной территории Донецкой области в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета «Боинг-777» рейса MH17.

Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагают, что Цемах причастен к сбиванию «Боинга» и был свидетелем тех событий.

Украинские правоохранители подозревали Цемаха в участии в деятельности «ДНР» и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что европейские правоохранители перед обменом провели с Цемахом необходимые следственные действия. Также он отметил, что обмен удерживаемыми лицами из РФ мог сорваться из-за Цемаха.