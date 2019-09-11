В Украине каждый пятый ребенок до 10 лет смотрит порно

По словам уполномоченного президента по правам ребенка, дети в возрасте до 12 лет не связывают цифровую и реальную угрозы.

60% подростков готовы встретиться с онлайн-другом, которым может стать кто угодно.

Как передает пресс-служба главы государства, об этом сказал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба во время встречи с руководителями профильных министерств для координации усилий по созданию инструментов, защищающих детей от онлайн-буллинга, преступников, порнографии и других угроз виртуального мира.

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«Украинские дети не защищены от цифровых угроз. При этом 92% детей в возрасте до 12 лет имеют доступ к глобальной сети», - говорится в сообщении.

По словам Кулебы, дети в этом возрасте не связывают цифровую и реальную угрозы.

Он также отметил, что 22% детей в возрасте до 10 лет просматривают порнографические материалы. «Это прямо равно получению травмы, которая изменяет модель поведения человека уже во взрослом возрасте», - убежден уполномоченный президента по правам ребенка.

«Министерства социальной политики, образования, цифровой трансформации и культуры, молодежи и спорта объединят усилия для разработки инструментов защиты украинских детей на государственном уровне и имплементации этих инструментов в различных сферах и учреждениях», - сообщили в пресс-службе.

К разработке планируется привлечь родителей, учителей, социальных работников, волонтеров. Первые наработки ожидаются уже в 2019 году.