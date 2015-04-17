Геращенко: Убийц Калашникова и Бузины вряд ли найдут быстро (видео)

Экс-депутат Олег Калашников и журналист Олесь Бузина были убиты из разных типов огнестрельного оружия, но почерк убийств одинаковый.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает ТСН.

"Двое людей поджидали рядом с домом, двое людей убивали с контрольным выстрелом, по пять пуль попало в каждого из них (в Калашникова и Бузину). Однако говорить о том, что это могли сделать одни и те же люди, это преждевременно. То, что эти люди могли координироваться, если это докажет следствие, то мы тогда об этом будем заявлять окончательно", - сказал Геращенко.

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Советник главы МВД отметил, что когда происходят такие убийства, как в случае с Калашниковым и Бузиной, которые имеют форму заказных убийств, то обычно по горячим следам поймать никого не удается. Поэтому он считает, что убийц найдут вряд ли быстро.

Геращенко добавил, что следствие будет рассматривать все версии - связанные с коммерческими интересами, семейным положением, личной жизнью. Но основная версия - общественно-политическая деятельность.