Омбудсмен Денисова рассказала, где будут жить Сенцов и Кольченко

Сейчас Сенцов и Кольченко находятся в больнице.

Украина обеспечит освобожденных политзаключенных-крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко временным жильем, вопросы относительно постоянного жилья также будет решаться.

Читайте такжеДенисова: освобожденный политзаключенный Клых в больнице, но не в реанимации

Такое заявление сделала в интервью «BBC News Украина» украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Сейчас они в больнице, мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко. Относительно постоянного жилья - мы будем решать, президент уже поставил соответствующую задачу, ведь, безусловно, возвращаться туда (в Крым - Ред.) нельзя», – отметила она.

Омбудсмен упомянула, в частности, и о семьях освобожденных украинцев.

«Например, у Олега Сенцова есть мама, детки, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с господином Олегом, будем его решать», – подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченком задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.