Денисова: освобожденный политзаключенный Клых в больнице, но не в реанимации

Ранее сообщалось, якобы Клых был направлен в реанимационное отделение больницы.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова опровергла информацию о том, что освобожденный политзаключенный Станислав Клых находится в реанимации.

Об этом она написала в Telegram.

"Освобожденный политзаключенный Станислав Клых в больнице, однако он не находится в реанимации", - написала Денисова.

Ранее сообщалось, якобы Клых был направлен в реанимационное отделение больницы. Об этом заявила Ольга Афанасьева, мать освобожденного из РФ в 2016 году украинца Геннадия Афанасьева, которая находилась в "Феофании".

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«Состояние у Стаса (Клыха - УНИАН) очень плохое", - сказала она.

Освобожденный политзаключенный Николай Карпюк также сообщал журналистам, что Клых находится в тяжелом психологическом состоянии.

«Будьте с ним осторожны, он очень агрессивен… Знаете, то, что я перенес, — это одно дело, а если бы вы увидели, что происходит со Станиславом. У него колени, руки, локти просто счесаны. То, что он пережил… По сравнению с тем меня даже, можно сказать, не подвергали пыткам», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в Россию вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления либо являются фигурантами уголовных производств.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.