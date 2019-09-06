СМИ показали "комнату" Зайцевой в исправительном центре (фото)

На сегодня в секторе, куда направили Зайцеву, всего три человека.

Фигурантка резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева, которую приговорили к 10 годам заключения, станет четвертой заключенной в комнате в Покровском исправительном центре №79.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной уголовно-исполнительной службы "Комсомольской правде".

В службе заявили, что в Украине нет отдельного центра или колонии для женщин, которые впервые осуждены за преступления, совершенные по неосторожности. Но такой сектор есть в исправительном учреждении, где находится Зайцева. С остальными "воспитанницами" женщины из него не пересекаются.

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"Этот сектор обеспечивает раздельное содержание осужденных к лишению свободы и осужденных к ограничению свободы в соответствии с требованиями статьи 92 Уголовно-исполнительного кодекса Украины", – сказали в ведомстве.

На сегодня в секторе, куда направили Зайцеву, всего три человека. Когда закончится карантин, она станет четвертой.

Как стало известно КП из собственных источников, девушка решила работать.

"Зайцева уже изъявила желание работать, написала заявление. Сейчас она находится на участке карантина и диагностики, а куда ее определят на работу, точно станет известно не раньше, чем через две недели", - рассказал источник.

Известно, что осужденные, которые отбывают срок в центре, трудятся на швейном производстве или могут работать на контрагентских объектах за пределами исправцентра.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Зайцева, ее защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда.

Сегодня Харьковский апелляционный суд рассматривал жалобы на приговор Киевского райсуда в отношении приговоров Зайцевой и Дронову.

В частности, адвокат Зайцевой Юлия Плетнева просила суд смягчить подзащитной наказание до пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком, продолжительность которого должен определить суд.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица требовал закрыть уголовное производство в отношении своего подзащитного.