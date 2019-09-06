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СМИ показали "комнату" Зайцевой в исправительном центре (фото)

09:56, 06 сентября 2019
Общество
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Зайцеву приговорили к 10 годам лишения свободы / фото УНИАН

Фигурантка резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева, которую приговорили к 10 годам заключения, станет четвертой заключенной в комнате в Покровском исправительном центре №79.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной уголовно-исполнительной службы "Комсомольской правде".

В службе заявили, что в Украине нет отдельного центра или колонии для женщин, которые впервые осуждены за преступления, совершенные по неосторожности. Но такой сектор есть в исправительном учреждении, где находится Зайцева. С остальными "воспитанницами" женщины из него не пересекаются.

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"Этот сектор обеспечивает раздельное содержание осужденных к лишению свободы и осужденных к ограничению свободы в соответствии с требованиями статьи 92 Уголовно-исполнительного кодекса Украины", – сказали в ведомстве.

На сегодня в секторе, куда направили Зайцеву, всего три человека. Когда закончится карантин, она станет четвертой.

Пока в новом секторе лишь три заключенные. Елена Зайцева будет четвертой / Фото центра предоставлено пресс-службой администрации ГУИСМинимальный комфорт точно есть: с горячей водой и стиральной машинкой / Фото центра предоставлено пресс-службой администрации ГУИС

Как стало известно КП из собственных источников, девушка решила работать. 

"Зайцева уже изъявила желание работать, написала заявление. Сейчас она находится на участке карантина и диагностики, а куда ее определят на работу, точно станет известно не раньше, чем через две недели", - рассказал источник.

Известно, что осужденные, которые отбывают срок в центре, трудятся на швейном производстве или могут работать на контрагентских объектах за пределами исправцентра.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Зайцева, ее защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда.

Сегодня Харьковский апелляционный суд рассматривал жалобы на приговор Киевского райсуда в отношении приговоров Зайцевой и Дронову.

В частности, адвокат Зайцевой Юлия Плетнева просила суд смягчить подзащитной наказание до пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком, продолжительность которого должен определить суд.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица требовал закрыть уголовное производство в отношении своего подзащитного.

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