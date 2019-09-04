Не дали построить церковь: "Свидетели Иеговы" отсудили у Украины почти 200 тысяч гривен

Религиозная община приобрела земельный участок в Кривом Роге, чтобы возвести церковь, но местные депутаты не утвердили проект аренды.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить штраф в размере 7 тысяч евро (около 200 тысяч гривен) религиозной общине «Свидетелей Иеговы» за нарушение прав человека

Об этом сообщает ZIK со ссылкой на решение ЕСПЧ.

Читайте такжеУкраину обязали выплатить по 11 тысяч евро каждому из пострадавших в погроме ромов в Одесской области в 2002 годуУказывается, что в 2004 году религиозная община «Свидетели Иеговы» купила в Кривом Роге земельный участок и планировала построить там церковь. Однако на сессии Криворожского горсовета не утвердили проект аренды на этом участке. Тогда община подавала в суд против городского совета.

«Свидетели Иеговы» подали иск в Европейский суд по правам человека, ссылаясь на статью 9 Европейской конвенции прав человека.

Суд признал нарушение этой статьи и обязал выплатить компенсацию 1000 евро за моральный ущерб и 6000 евро судебных издержек.

Как ранее сообщал УНИАН, ЕСПЧ обязал Украину выплатить по 22,6 тысячи евро активистам, которых в 2010 году избили правоохранители.