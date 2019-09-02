Конкурс по отбору гендиректора "Укроборонпрома" будет объявлен до конца года – Абромавичус

До этого генеральный директор концерна планирует стабилизировать ежедневную работу концерна, запустить процесс финаудита и осуществить кадровые ротации среди ТОП-менеджмента предприятий «Укроборонпрома».

Конкурс по отбору генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» будет объявлен до конца этого года.

Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», об этом заявил генеральный директор концерна Айварас Абромавичус, который сегодня официально приступил к выполнению своих обязанностей.

Читайте такжеРоссийского шпиона, который работал в "Укроборонпроме", приговорили к 9 годам лишения свободы

«И президент, и я, и все члены наблюдательного совета концерна остаемся сторонниками конкурсного отбора генерального директора «Укроборонпрома». Это наша амбиция и она будет воплощена в жизнь. Конкурс будет объявлен до конца года», - заявил Абромавичус.

По его словам, за три неполных месяца работы наблюдательный совет успел сформировать номинационную комиссию, провести с участием международных консультантов десятки собеседований и отобрать нескольких претендентов на должность генерального директора концерна, который впервые в истории должны были избрать на конкурсной основе, а не путем политических договоренностей.

«Но пока продолжалась процедура спецпроверки кандидатов, в концерне начали происходить вещи, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности страны», - отмечает новоизбранный генеральный директор.

Абромавичус уточнил, что без согласования с наблюдательным советом переписывались уставы предприятий-участников концерна, в СМИ начали появляться утечки секретных контрактов, к которым не имели доступа даже члены наблюдательного совета, а на самих предприятиях бывшим руководством была создана атмосфера нездоровой конкуренции и борьбы за должности.

«Нам начали поступать негативные сигналы от наших контрагентов и международных партнеров. Все это грозило существенными репутационными потерями как самого концерна, так и государства, чего мы допустить не могли. В конце концов совместно с президентом мы пришли к одинаковому выводу о необходимости возглавить концерн и войти в его операционную работу», - пояснил свое назначение на должность Абромавичус.

Прежде всего в роли генерального директора он считает необходимым стабилизировать ежедневную работу концерна, запустить процесс финансового аудита и осуществить кадровые ротации среди ТОП-менеджмента концерна и предприятий, входящих в «Укроборонпром».

Как сообщал УНИАН, 30 августа президент Владимир Зеленский назначил Абромавичуса генеральным директором концерна «Укроборонпром».