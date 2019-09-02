В этом году за школьные парты в Украине впервые сели более 400 тысяч первоклассников

В 17 школе города Ирпень на Киевщине в этом году установлен рекорд – учиться пришли 327 первоклассников.

В этом году за школьные парты впервые сели более 400 тысяч первоклассников, учебные заведения страдают от нехватки кадров.

Читайте такжеЗеленский с женой отвели сына в первый класс (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН. Так, в 17 школе города Ирпень на Киевщине в этом году установлен рекорд – учиться пришли 327 первоклассников. Найти для них учителей оказалось трудной задачей для директора школы.

"Две учительницы ушли в декрет, две - на пенсию. Я искала 12 учителей через соцсети, в службе занятости, управлении образования и родительского радио", - рассказала директор школы №17 Леся Литвин.

За неделю до старта нового учебного года сформирован одиннадцатый первый класс. Дело в том, что в городе в последнее время построили полтысячи новостроек, но ни одной школы.

Школа номер №17 находится в плотно застроенном районе. Аренда квартиры в этом районе немного дешевле, чем в столице, но часто выше зарплаты учительницы.

Два первых класса - инклюзивные, поэтому сюда искали еще и помощника учителя. Помощники учителя получают зарплату еще меньше, чем у учителей.

"Если учитель специалист получает до четырех тысяч, то ассистент учителя - еще меньше. Несмотря на это, учитель работает 18 часов в неделю, а ассистент учителя - 25 часов в неделю", - говорит директор в Инклюзивно-ресурсном центре города Ирпень Дина Тимошенко-Ушакова.

Новая глава МОН Анна Новосад говорит, что предвыборная мечта о зарплате для учителей в четыре тысячи долларов пока остается мечтой. Впрочем, 8,5 - могут стать реальностью уже через четыре года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил первоклашек с Днем знаний. Президент посоветовал первоклассникам не списывать и быть самостоятельными.