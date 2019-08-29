цей матеріал доступний українською

Под Верховной Радой жгли файеры (фото)

15:31, 29 августа 2019
Общество
278 0
Под Верховной Радой зажгли файеры / фото facebook.com/ustinova.alexandra

Активисты пришли под здание Верховной Рады с требованием не переназначать министра внутренних дел Арсена Авакова и не назначать его ни на какие должности.

Как передает корреспондент УНИАН, к зданию парламента пришли несколько десятков активистов.

Они зажгли файеры и скандировали "Аваков - черт!", держа в руках плакаты, которые сложились в надпись "Оставляем мусоров?".

Читайте такжеПапарацци сняли переписку нардепа из СН: Авакова оставляют из-за Порошенко, который якобы готовит переворот (фото)

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 августа, активисты пикетировали Офис президента с аналогичными требованиями.

Министра внутренних дел участники акции обвиняют в проваленной реформе органов внутренних дел; переаттестации, следствием которой стала реабилитация старых кадров и "беркутов"; в десятках нераскрытых заказных убийств и нападений на общественных деятелей, адвокатов, журналистов, политиков, правозащитников; в коррупционных, по их мнению, закупках авто для патрульной полиции, рюкзаков и др.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Начало работы новой Рады
Теги: #Верховная Рада