Под Верховной Радой жгли файеры (фото)

Участники акции выступают против переназначения главы МВД Арсена Авакова.

Активисты пришли под здание Верховной Рады с требованием не переназначать министра внутренних дел Арсена Авакова и не назначать его ни на какие должности.

Как передает корреспондент УНИАН, к зданию парламента пришли несколько десятков активистов.

Они зажгли файеры и скандировали "Аваков - черт!", держа в руках плакаты, которые сложились в надпись "Оставляем мусоров?".

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Как сообщал УНИАН, вчера, 28 августа, активисты пикетировали Офис президента с аналогичными требованиями.

Министра внутренних дел участники акции обвиняют в проваленной реформе органов внутренних дел; переаттестации, следствием которой стала реабилитация старых кадров и "беркутов"; в десятках нераскрытых заказных убийств и нападений на общественных деятелей, адвокатов, журналистов, политиков, правозащитников; в коррупционных, по их мнению, закупках авто для патрульной полиции, рюкзаков и др.