В центре Харькова неизвестные пытались поджечь волонтерскую палатку

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, информация о том, что на площади Свободы неизвестные повредили волонтерский палатку, поступило от оператора службы «102» в дежурную часть Дзержинского районного отдела милиции вчера, 12 апреля.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

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Следователи квалифицировали действия неизвестных злоумышленников по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция уголовной статьи предусматривает до 4 лет тюремного заключения.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия для установления лиц, причастных к данному правонарушению.