Бронзовый памятник Ленину ушел с молотка как металлолом на Днепропетровщине

За 6-тонный памятник неизвестный покупатель отдал 500 тысяч гривень.

В Днепропетровской области на электронном аукционе продали памятник Ленину, демонтированный в Желтых Водах 2014 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Скульптура, изготовленная из литой бронзы весом 6 тонн, была продана как металлолом по цене 500 тысяч гривень. Начальная стоимость составляла 385 875 гривень.

В аукционе приняли участие четыре участника, их данные не разглашаются.

На коммунальном предприятии, на территории которого хранился памятник Ленину, рассказали, что скульптуру принудительно выставили на продажу из-за долгов фирмы по уплате налогов.

В мэрии Желтых Вод, в свою очередь, заявили, что обжалуют решение о выставлении памятника на торги в суде, ведь скульптура "не принадлежит коммунальному предприятию и имеет культурно-историческую ценность".

Как сообщал УНИАН, оккупанты в Крыму намерены заменить бронзовую статую богини цветов Флоры, которая украшает центральную площадь возле бассейна в Никитском ботаническом саду, мраморным бюстом Ленина.