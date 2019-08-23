Вышинского нет в списках на обмен, он отказался писать заявление – адвокат

В июле президент Зеленский заявлял о готовности обменять Сенцова на Вышинского.

Главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского нет в списках на возможный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, поскольку он о таком обмене не просил.

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Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на адвоката Вышинского Андрея Доманского.

«Заявлений о каком-то там обмене он не писал. Желаний об обмене не высказывал. К нему обращались украинские политики, в частности омбудсмен Денисова, с просьбой написать такие заявления. На что было отказано", – отметил адвокат.

По словам Доманского, Вышинский отказывается писать заявления об обмене, так как ему придется признать свою вину, а он ее не признает.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова, которого удерживают в российской колонии, на Кирилла Вышинского, которого держат под стражей в Украине.

Российская газета «Коммерсант» сегодня сообщила, что Сенцова не внесли в список на обмен пленными, который, по данным СМИ, согласовывают Россия и Украина.