В "Слуге народа" рассказали, оставят ли срочную службу в армии
06:46, 28 августа 2019Общество
904 0
В Украине будет действовать смешанная система комплектования армии.
В закон о воинской обязанности внесут изменения / Фото УНИАН
Обязательный призыв в украинскую армию останется, однако в соответствующий закон внесут изменения.
Читайте такжеГенерал: Россия готовится к масштабной военной операции против Украины
Об этом в интервью LB.ua рассказала избранная народный депутат от партии "Слуга народа" Анна Коваленко.
"Форму комплектования армии оставляем смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной службе", готовим системные изменения относительно комплектования батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и общественного резерва", - сказала Коваленко.
Напомним, ранее начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил о том, что в ближайшие годы в Украине сохранится смешанная система комплектации армии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter