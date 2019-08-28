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В "Слуге народа" рассказали, оставят ли срочную службу в армии

06:46, 28 августа 2019
Общество
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В закон о воинской обязанности внесут изменения / Фото УНИАН

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Об этом в интервью LB.ua рассказала избранная народный депутат от партии "Слуга народа" Анна Коваленко.

"Форму комплектования армии оставляем смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной службе", готовим системные изменения относительно комплектования батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и общественного резерва", - сказала Коваленко.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил о том, что в ближайшие годы в Украине сохранится смешанная система комплектации армии.

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Теги: #армия Украины#срочная служба в ВСУ