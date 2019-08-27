В Херсон доставили арестованное судно "Мрия" (видео)

В июне 2015 года танкер незаконно поставлял горюче-смазочные материалы для подразделений Черноморского флота РФ.

В Херсонский морской порт доставили арестованный танкер "Мрия".

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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«Из-за отказа капитана судна выполнять решение суда и фактически самоустранения от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой, правоохранителям пришлось 4 суток доставлять судно из акватории Черного моря в порт Херсона», - говорится в сообщении.

В настоящее время судно «Мрия» находится в Херсонском морском порту под охраной.

По данным ГПСУ, представители судовладельца пытаются дискредитировать действия правоохранителей разными путями.

Напомним, что 10 августа 2019 года, в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию прокуратурой АР Крым совместно с СБУ в АР Крым и оперативниками Азово-Черноморским региональным управлением ГПСУ проведен обыск на судне «Мрия».

Основанием для обысков стало то, что данное судно в июне 2015 года незаконно поставляло горюче-смазочные материалы для подразделений Черноморского флота РФ в порт «Севастополь».