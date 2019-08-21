В России еще семерым украинским морякам отказали в обжаловании продления ареста

Апелляции защиты военнопленных суд рассматривал в закрытом режиме по ходатайству прокурора.

Суд в Москве отклонил апелляции на продление сроков содержания под стражей семерым украинским морякам.

Об этом сообщил координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Читайте такжеРоссия до конца августа может выдать Украине пленных моряков – СМИ«Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов третьей группы военнопленных украинских моряков: Андрея Артеменко, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина, Олега Мельничука, Василия Сороки, Сергея Чулибы», – написал он.

По словам адвоката, судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей проходило в закрытом режиме по ходатайству прокурора.

«Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила постановление Лефортовского районного суда без изменения», – отметил Полозов.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

Читайте такжеРоссия освободит украинских моряков в ближайшем будущем - адвокат5 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и судна. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

С 23 июля военнопленные украинские моряки начали знакомиться с материалами возбужденного в отношении них уголовного дела.

В середине июля Лефортовский райсуд Москвы до 24 октября продлил сроки содержания украинцев под стражей.

Напомним, 16 августа российский суд отклонил апелляции на продление сроков содержания под стражей пятерых военнопленных украинских моряков.