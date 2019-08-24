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Полярники на станции "Академик Вернадский" поздравили Украину с Днем Независимости (видео)

20:48, 24 августа 2019
Общество
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Украина сегодня празднует 28-ю годовщину независимости / фото УНИАН

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Соответствующее видео опубликовано на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.

"Двадцать четвертая украинская антарктическая экспедиция поздравляет Украину с Днем Независимости. Любите нашу Украину всем сердцем, в своих помыслах и делах", - говорится в обращении полярников.

Как сообщал УНИАН, Украина сегодня празднует 28-ю годовщину независимости. Это государственный праздник в честь принятия в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины. По случаю праздника в столице и других городах состоялись торжественные мероприятия.

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Теги: #Антарктида#День Независимости Украины