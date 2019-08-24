Полярники на станции "Академик Вернадский" поздравили Украину с Днем Независимости (видео)

Двадцать четвертая украинская антарктическая экспедиция поздравила Украину с Днем Независимости.

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде поздравили Украину с 28-й годовщиной Независимости.

Читайте такжеВ Киеве состоялся Марш защитников Украины (фоторепортаж)

Соответствующее видео опубликовано на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.

"Двадцать четвертая украинская антарктическая экспедиция поздравляет Украину с Днем Независимости. Любите нашу Украину всем сердцем, в своих помыслах и делах", - говорится в обращении полярников.

Как сообщал УНИАН, Украина сегодня празднует 28-ю годовщину независимости. Это государственный праздник в честь принятия в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины. По случаю праздника в столице и других городах состоялись торжественные мероприятия.