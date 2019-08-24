Полярники на станции "Академик Вернадский" поздравили Украину с Днем Независимости (видео)
20:48, 24 августа 2019Общество
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Двадцать четвертая украинская антарктическая экспедиция поздравила Украину с Днем Независимости.
Украина сегодня празднует 28-ю годовщину независимости / фото УНИАН
Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде поздравили Украину с 28-й годовщиной Независимости.
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Соответствующее видео опубликовано на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.
"Двадцать четвертая украинская антарктическая экспедиция поздравляет Украину с Днем Независимости. Любите нашу Украину всем сердцем, в своих помыслах и делах", - говорится в обращении полярников.
Как сообщал УНИАН, Украина сегодня празднует 28-ю годовщину независимости. Это государственный праздник в честь принятия в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины. По случаю праздника в столице и других городах состоялись торжественные мероприятия.
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