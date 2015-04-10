В Днепропетровской области на Пасху порядок обеспечат более 3 тысяч милиционеров

В Днепропетровской области на Пасхальные праздники правопорядок будут обеспечивать более 3 тыс. милиционеров.

Об этом сегодня журналистам сообщил начальник отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУМВД в Днепропетровской области, майор милиции Артем Лысогор.

По его словам, 11-12 апреля в 427 культовых сооружениях региона состоятся религиозные мероприятия по случаю празднования Пасхи, в которых планируется участие более 1 млн человек.

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«К охране общественного порядка будут привлечены более 3 тыс. сотрудников милиции. Непосредственно в церквях будут патрулировать 2,3 тыс. сотрудников МВД. На прилегающих территориях будут дежурить 700 сотрудников, 100 офицеров и курсантов заведений внутренних дел, 56 сотрудников аппарата ГУМВД и 4 экипажа БМОБОН. За обеспечением безопасности на дороге будут следить 152 сотрудника ГАИ», - отметил Лысогор.

Также он добавил, что ситуацию с охраной правопорядка затрудняет проведение футбольного матча 11 апреля на стадионе «Днепр-Арена» между ФК «Днепр» и ФК «Металлист».

«К охране общественного порядка во время этого матча будут привлечены 214 сотрудников МВД», - уточнил Лысогор.