В оккупированном Донецке появились билеты для проезда в транспорте с ценой в рублях - СМИ

Об этом сообщает местный сайт Новости Донбасса.

Как видно, проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе в так называемой Донецкой народной республике стоит 3 российских рубля.

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Как сообщал УНИАН, в так называемом "министерстве финансов" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" заявили о намерении разрешить своим "гражданам" расплачиваться долларами, евро, юанями, фунтами и иенами.