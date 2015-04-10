В оккупированном Донецке появились билеты для проезда в транспорте с ценой в рублях - СМИ
16:21, 10 апреля 2015Общество
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В оккупированном Донецке для троллейбусов и трамваев напечатали билеты с указанной в российских рублях стоимостью проезда.
Билет для проезда в транспорте в оккупированном Донецке / novosti.dn.ua
Об этом сообщает местный сайт Новости Донбасса.
Как видно, проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе в так называемой Донецкой народной республике стоит 3 российских рубля.
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Как сообщал УНИАН, в так называемом "министерстве финансов" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" заявили о намерении разрешить своим "гражданам" расплачиваться долларами, евро, юанями, фунтами и иенами.
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