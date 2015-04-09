Малайзия направит своих экспертов на место крушения Боинга-777 на Донбассе

Как сообщил в четверг глава полиции страны Халид Абу Бакар, "семь сотрудников отправятся в Донецк 11 апреля", передает ТАСС.

По его словам, малайзийские следователи "совместно с коллегами из Нидерландов, как ожидается, 14 апреля должны прибыть непосредственно в район крушения лайнера". Главной задачей, продолжил шеф полиции, "станет поиск обломков самолета, обнаружение вещественных доказательств, а также идентификация одного погибшего".

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Абу Бакар напомнил, что Малайзия "является членом следственной группы", в состав которой входят также Австралия, Нидерланды и Украина.

Ранее сообщалось, что в обломках Boeing 777 Малазийских авиалиний, который был сбит над Донецком летом прошлого года, были обнаружены осколки российской ракеты системы "Бук".