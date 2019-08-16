С 1 сентября преподавать финансовую грамотность школьникам будут по новым учебникам

В МОН подчеркнули, что предприимчивость и финансовая грамотность – одна из компетенций, которой должны обладать выпускники.

Ученики 9-х и 10-х классов получат новые учебные материалы, которые помогут им освоить финансовую грамотность.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

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«Программа, учебное пособие и рабочая тетрадь «Финансовая грамотность. Финансы. Что? Почему? Как?» были созданы в 2019 году. Они полностью учитывают изменения в финансовой сфере за последние 5 лет. Так, есть блоки об основных правах потребителей финансовых услуг, правила безопасной работы с платежными карточками, криптовалюта, электронные деньги, платежные интернет-инструменты и т.д.», - говорится в сообщении.

В разработке материалов приняли участие специалисты МОН, проекта USAID «Трансформация финансового сектора», Университета банковского дела и ряд экспертов.

«Предприимчивость и финансовая грамотность - одна из компетенций, которой должны обладать учащиеся и выпускники новой украинской школы. Это пособие - не просто практическое руководство. Оно должно развить у учащихся критическое и системное мышление в финансовых вопросах, умение оценивать риски и принимать взвешенные решения в отношении финансов», - сказал заместитель министра образования и науки Вадим Карандий.

Пособие содержит 5 разделов и 25 тем. Из него ученики узнают о современной финансовой системе, финансовых учреждениях и их услугах. По итогам курса школьники смогут научиться эффективно управлять собственными финансами и ответственно пользоваться финансовыми услугами.