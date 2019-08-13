В центре Одессы установили более 100 капканов, символизирующих "узников Кремля"

Одесса стала первым городом, в котором проводят такую акцию в поддержку политзаключенных и военнопленных.

В центре Одессы правозащитники установили более 100 капканов, которые символизируют украинских «узников Кремля».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на Приморском бульваре, возле памятника Дюку де Ришелье, правозащитники проводят акцию в поддержку украинских политических заключенных и военнопленных под названием «Узники Кремля».

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В частности, на бульваре представители правозащитных организаций установили 122 капкана – такое количество украинских граждан (98 политзаключенных и 24 военнопленных моряков) находится в тюрьмах России и оккупированного Крыма.

Большие искусственные капканы расставили возле памятника. К каждому цепочкой прикреплена небольшая табличка с надписью «Сделано в Кремле».

В некоторых «ловушках» – обувь или элементы одежды людей, что символизирует плен.

В центре инсталляции установили информационный стенд, на котором указана цель проведения акции, а также размещена информация об «узниках Кремля».

Также функционирует информационная палатка, в которой можно получить специально созданную к акции тематическую газету с информацией и историями политзаключенных. Активисты глобальной акции #SaveOlegSentsov предлагают всем желающим написать письмо или подписать открытку для узников, которая позже будет передана каждому адресату.

Организаторы и партнеры акции – правозащитные организации (Центр прав человека ZMINA, Крымская правозащитная группа, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Центр гражданских свобод), кампания #SaveOlegSentsov, Объединение родственников политзаключенных Кремля.

Как сообщила УНИАН представитель #SaveOlegSentsov Лиза Мэй, Одесса – первый город из десяти в региональном туре, в которых будет установлена инсталляция. Следующим городом, в котором проведут акцию, станет Херсон.

Ее цель – привлечение внимания общественности к политзаключенным (в том числе крымским татарам), которых удерживают российские власти.

Главная идея акции – поддержка самих заключенных, их родственников и выражение солидарности.