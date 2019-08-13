ФСБ вербует украинских военнослужащих, притворяясь женщинами в соцсетях – СБУ

В одной из соцсетей подконтрольное ФСБ лицо предложило руководителю подразделения ВС Украины осуществлять сбор информации в интересах ФСБ и пообещало обеспечить ему выезд в РФ с возможностью получения жилья.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины фиксирует многочисленные попытки вербовки украинских военнослужащих, которые оказывают представители российских спецслужб и подконтрольные им боевики на оккупированном Донбассе через установление личных контактов в социальных сетях под видом лиц женского пола.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

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Сотрудники спецслужбы, в частности, разоблачили вербовочный подход ФСБ РФ к руководителю подразделения ВС Украины, который проходит службу в районе проведения операции Объединенных сил.

Установлено, что через одну из соцсетей подконтрольное российским спецслужбам лицо установило и поддерживало контакты с украинским военнослужащим.

Женщина во время развития якобы личных отношений узнала о его службе в ВС Украины, после чего пыталась получить информацию от офицера военного и общественно-политического характера.

Во время переписки она предложила украинскому военному осуществлять сбор информации в интересах ФСБ за денежное вознаграждение, упоминая о "материальных преимуществах сотрудничества со спецслужбами России".

Женщина подчеркнула, что в случае передачи представителям иностранной стороны важных данных, военному будет обеспечен выезд в Россию с возможностью получения жилья.

После этого военнослужащий обратился к сотрудникам украинской спецслужбы и дал подробные показания относительно обстоятельств своей вербовки.

"Служба безопасности Украины обращается к украинским пользователям соцсетей с просьбой быть бдительными. В случае получения вербовочных предложений от иностранных спецслужб настоятельно рекомендуем обращаться в органы СБ Украины. Подчеркиваем, что согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане Украины, которые во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей не совершили никаких действий и добровольно заявили органам власти о своей связи с ними и о полученном задачи", – подчеркнули в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 12 августа на электронную почту Службы безопасности Украины поступило сообщение о заминировании всех киевских мостов, аэропорта и железнодорожного вокзала.