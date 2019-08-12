CNN: В Киеве разваливается громадная «летающая тарелка» из космической эры

Туристическая страница американского издания обратила внимание на заброшенный автобусный парк в столице Украины.

На окраинах столицы Украины, где исторический район Дарница заканчивается и начинается хвойный лес, лежит скрытая реликвия СССР, которая некогда считалась одним из самых инновационных сооружений в своем роде. Если посмотреть сверху, эта огромное дискообразное здание напоминает огромную летающую тарелку или даже корабль из фильма Star Track, который сделал вынужденную посадку посреди Киева.

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Это, как пишет CNN, автобусный парк №7. И да, это всего лишь гараж. Ведь в советские времена наиболее экспериментальные архитектурные решения использовали также для построения «храмов повседневной жизни». Парк был открыт в 1973 году. Масштабы футуристического сооружения отражают, какую активную жизнь оно когда-то поддерживало. Это был важный узел для киевских международных, внутренних и городских автобусных маршрутов. Здесь ежедневно работали примерно 1400 человек и 400 автобусов.

Издание пишет, что автором киевской «летающей тарелки» был московский архитектор В. Зинкевич. Эта постройка была единственной в своем роде на весь СССР. Парк не только защищал автобусы от суровых украинских зим, но и размещал в себе все необходимое для обслуживания. В частности, ремонтные доки были расположены рядом. Работники, которые когда-то работали в автобусном парке №7, говорят, что вокруг «летающей тарелки» было много шума.

«Строительство длилось восемь лет», - говорит CNN бывший работник.

«Это был один из красивейших автобусных парков в Украине и Европе на то время. Мы обслуживали международные линии в Чехословакию, Молдову, Германию, Польшу», - добавляет он.

Олег Тоцкий, основатель Kiev Live View, застал автобусный парк №7 во времена его самого низкого операционного потока в 2014 году.

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«Величие этого сооружения не возможно почувствовать извне», - сказал он.

По его словам, парк был уникальным с точки зрения инженерной мысли из-за своих подвесных конструкций. Более 180 стальных кабелей держат крышу, которая опирается на единую грибовидную колонну в центре.

Депо сыграло свою роль во времена ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Около 70 автобусов, которые базировались здесь, отправились в Припять для проведения эвакуации населения. По словам одного из бывших работников парка, некоторые машины так и не вернулись. Их покинули в зоне отчуждения, потому что они вобрали слишком много радиации. Остальные же вернулись на привычные маршруты после процедуры очищения.

Распад СССР в 1991 году стал для автобусного парка №7 началом конца. Сначала были отменены все международные рейсы. Тогда в Украине начался экономический кризис, который продолжался в течение 90-х годов. Денег не хватало, чтобы заменить старые и сломанные автобусы. Потом на протяжении нескольких лет наблюдалось оживление, но в конце концов местные маршруты были остановлены в 2005 году. Однако, полное закрытие парка состоялось в 2015 году.

Сегодня его перекрытие выглядит истощенным и заброшенным. Многочисленные деревья растут прямо из него. Внутри ржавые автобусные детали и трава заполняет огромный ангар, который когда-то был переполнен ревом двигателей. Хоть природа сильно повредила парк, он остается один из наиболее невероятных образцов так называемого советского модернизма.

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Во времена, когда парк №7 был открыт, одержимость Советского Союза космосом достигла своего пика благодаря тому, что Юрий Гагарин стал первым человеком, который побывал за пределами атмосферы Земли. Это произошло в 1961 году. Того же года писатель Станислав Лем опубликовал свою новеллу «Солярис». Космический дизайн автобусного гаража напрямую отражал эту космическую лихорадку. В те времена много советских городов стали «местом посадки» гигантских бетонных зданий с окнами в форме иллюминаторов. Тогда Киев стал одним из наиболее популярных городов для таких архитектурных экспериментов «космической эры». Поэтому парк №7 только один из десятков модернистских зданий, которые можно найти в столице Украины.

Однако, постройка привлекла к себе внимание в 2018 году, когда популярная в Южной Корее группа NCT сняла здесь клип на свою песню. Более 80 миллионов человек посмотрели ролик. Но это не помогло возродить парк. Издание пишет, что если он в конце концов развалится от старости, вряд ли много украинцев будут расстроены. Сохранение советского наследия – очень непростая тема в стране, которая настолько сильно пострадала от коммунистического режима.

Голодомор, депортации, Чернобыль, репрессии и тоталитаризм не были забыты. И модернистские сооружения служат лишь напоминанием о трагическом прошлом.