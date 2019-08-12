В Metro объяснили появление в продаже дневников с картой Украины без Крыма

Покупатель 11 августа 2019 года якобы нашел на полке ТЦ Metro по адресу Киев, просп. П. Григоренко, 43, школьный дневник, на обложке которого была изображена карта Украины без АР Крым.

В сети гипермаркетов Metro заявили, что скандальный дневник с картой Украины без Крыма, приобретенный мужчиной в Киеве 11 августа, в магазин принесло "третье лицо".

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Об этом сообщили в пресс-службе "МЕТРО Кеш энд Керри Украина". "Согласно предварительным результатам внутреннего расследования, проводимого в настоящее время службой безопасности компании "МЕТРО Кеш энд Керри Украина", установлено, что этот дневник был принесен в ТЦ Metro извне третьим лицом и выставлен на полку к другим дневникам данного производителя. Через 30 минут после этого клиент приобрел данный дневник", - говорится в сообщении.

"Сообщаем, что данный товар был изъят из продаж всех ТЦ Metro еще 15.07.2019 – сразу после того, как мы получили первое сообщение о нем от клиента. Согласно официальной информации компании "Папирус", которая является производителем и поставщиком данного товара, с момента обнаружения этих дневников, а именно около месяца назад, производство их прекращено и поставок ни в один ТЦ Metro не происходило", - добавили в сети гипермаркетов.

Ранее в соцсети появилась информация и фотодоказательство, что в столичном супермаркете Metro продают дневники с картой Украины без Крыма.