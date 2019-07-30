Теперь люди любуются морем через забор и пишут гневные письма в адрес власти оккупантов.

В Керчи оккупанты закрыли единственный действующий причал для яхт.

Об этом сообщает группа Информационное сопротивление.

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«В Керчи ограждения, которые оккупанты установили на причале на набережной, заварили между собой железными прутьями. Теперь люди любуются морем через забор и пишут гневные письма», - написал в Twitter пользователь с ником Крымский бандеровец.

По его информации, особенно пострадали владельцы прогулочных яхт, которых лишили бизнеса. Они пишут жалобы, в которых заявляют, что власть оккупантов уничтожает в Керчи туризм.

Как сообщал УНИАН, представитель президента в АР Крым Антон Кориневич подтвердил, что в планах Кабмина – ужесточить наказание для компаний, которые причастны к незаконному строительству Керченского моста.